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بخماسية.. الاتحاد يتغلب وديا على الأمواج الزرقاء

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن فريق الاتحاد من تحقيق الفوز على نظيره الأمواج الزرقاء في المباراة الودية التي جمعت الفريقين؛ تحضيرًا لاستحقاقات الفريقين في المرحلة المقبلة.

وانتهى اللقاء بفوز حامل اللقب بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، وشهدت المباراة عودة كل من عمران سالم والمحترف التونسي غازي العيادي وعبدالعاطي العباسي من الإصابة.

تجدر الإشارة إلى أن فريق الاتحاد تنتظره تحديات عدة على صعيد المحلي والقاري، حيث ينافس الفريق على بطولة الدوري الممتاز وكأس ليبيا بالإضافة إلى لقائه حاسم في ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي أمام غريمه الأهلي طرابلس.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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