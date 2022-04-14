أسطورة ألعاب القوى أليسون فيليكس تعلن موعد اعتزالها

كشفت أسطورة ألعاب القوى الأمريكية أليسون فيليكس عن موعد اعتزالها، وقالت في منشور نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي إنها ستعتزل في نهاية الموسم الحالي لألعاب القوى.

وأشارت في المنشور إلى أنها قدمت كل ما لديها في سباق العدو، وأكدت عدم ثقتها في تقديم إضافة جديدة لمسيرتها خلال الفترة القادمة، واختتمت منشورها بتوجيه الشكر لجميع الأشخاص الذين مدوا يد العون لها خلال مسيرتها الرياضية.

ومن المتوقّع أن تنهي الأسطورة الأميركية مسيرتها الرياضية من خلال بطولة العالم لألعاب القوى المقررة في يوجين بولاية أوريغون الأميركية التي ستقام في الفترة ما بين 15 و14 يوليو القادم في حال نجحت في عبور التجارب الأميركية المقررة في يونيو.

يذكر أن أليسون فيليكس فازت خلال مسيرتها ب7 ميداليات ذهبية في سباقات العدو في الألعاب الأولمبية كان آخرها ذهبية سباق 400×4 مترًا تتابع في أولمبياد طوكيو التي أقيمت في العام الماضي.

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