ديربي طرابلس .. بنكهة أفريقية !!

إسماعيل كمال

للوهلة الأولى عندما شاهدت أن قطبي ديربي العاصمة طرابلس سيلتقيان وجهًا لوجه في قمة مباريات ربع نهائي مسابقة أفريقية، ظننت أنها كذبة أبريل في عالم كرة القدم، إلا أنني استوعبت أن الاتحاد والأهلي طرابلس كما تم سحبهما في كرات القرعة سيتواجهان بشكل رسمي ضمن الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخ الكرة الليبية وكل الصحافة الأفريقية بدأت تعنون بأنها القمة المنتظرة .

ديربي عروس البحر في عيون القارة السمراء سيشد كل أنظار الكرة الأفريقية والمهتمين بمواجهات الدور ربع النهائي في مسابقة الكونفدرالية وحتى المسابقة الأبرز دوري الأبطال، لأنها الأبرز من حيث قوة المنافسة بين قطبي الكرة الليبية اللذين يتصارعان في المواسم الأخيرة بشكل دوري ضمن المنافسة المحلية لكن المواجهة في المحفل القاري لها طعم آخر .

ديربي طرابلس سيكون مفتاحًا لأنديتنا للمشاركة الموسم المقبل في المسابقات الأفريقية بواقع أربعة أندية، فضمان فريق ليبي بين الأربعة الكبار هو الطموح الذي كنا نصبوا إليه في السنوات الأخيرة، نظرًا لتراجع تصنيف ومنتخبنا بسبب الظروف الراهنة داخل البلاد، ولم لا؟ الأحلام أصبحت بأن يكون أحد أندية ليبيا متوجة ببطولة أفريقية حديثة حاله حال أبرز أندية القارة العربية .

يجب أن يتم استغلال هذا التألق القاري والحدث المنتظر لديربي طرابلس على أرض بنغازي، فاهتمام الكاف والإعلام الأفريقي سينصب ويركز على ملعب شهداء بنينا يوم السابع عشر والرابع والعشرين من الشهر الجاري ذهابًا وإيابًا ولربما تكون فاتحة خير على عودة كرتنا الليبية إلى مصاف المنافسة بين كبار القارة في كل البطولات .

المصادفة أن الديربي سيلعب بعيدًا عن العاصمة، فالفريقان سيشدان الرحيل كما اعتادا في البطولة الأفريقية صوب مدينة بنغازي وتحديدًا في ملعب شهداء بنينا الذي استضاف مباريات الفريقين في الكونفدرالية هذا الموسم كاملة على أرض ليبيا، وساهم في أن يكون حصناً منيعاً لممثلي البلاد أمام كل المنافسين، مما جعل الاتحاد والأهلي طرابلس يقدمان أفضل مستوياتهما أمام فرق لها باع كبير في القارة السمراء.

في السنوات الأخيرة، تابعت أبرز الديربيات العربية في البطولات الأفريقية، فكان ديربي مصر بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا الأبرز، إضافة إلى ديربي أم درمان بين الهلال والمريخ في دور المجموعات من أبطال أفريقيا هذا الموسم، كما شاهدت أجمل مباريات الكرة العربية في وجهة نظري بين قطبي الكرة المغربية الرجاء والوداد في ثمن نهائي البطولة العربية عام 2019، لكن ديربي طرابلس الذي يجذب الأنظار للمرة الأولى بإجماع كل المهتمين على صعيد الكرة الأفريقية؛ سيكون حديث الشارع المحلي والقاري مرتين خلال النصف الثاني من شهر أبريل، والحسم سيكون بين أقدام أبرز نجوم الكرة المحلية في أمسيتين رمضانيتين في مسرح شهداء بنينا.

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