لجنة الحكام تكشف عن أطقم تحكيم الجولة الثامنة من بطولة الدوري

بنغازي 14 أبريل 2022 (وال)- كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عن قائمة الحكام لقيادة مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

هذا وستُجرى يوم الجمعة القادمة 15 أبريل لقاء دارنس والتعاون على ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء بقيادة صافرة الحكم مؤمن الراعي، بمساعدة الأول محمد السائح، والثاني رياض العزابي، والطاهر فرج حكمًا رابعًا.

في لقاء الديربي بين التحدي والهلال على ملعب شهداء بنينا، ستكون بقيادة صافرة الحكم أيوب الفرجاني، بمساعدة مروان الحراري وعبد السلام العوامي، والحكم الرابع محمد الهوني.

قمة الأسبوع الثامن؛ ستجمع يوم السبت 16 أبريل بين الأخضر والأهلي بنغازي على ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، بإدارة الحكم عبد الواحد حرويدة، بمساعدة كلا من وحيد الجحاوي، وداود لاغا، ومفتاح العلمي حكمًا رابعًا.

وفي لقاء آخر سيستقبل الصداقة ضيفا ثقيلا النصر على ملعب شحات، بصافرة تحكيم عماد خريش، بمساعدة كلا من عبد القادر أبوجمة، والحسن عبد الله، والحكم الرابع أشرف عمر.

وتختتم لقاءات الأسبوع الثامن يوم الأحد 17 أبريل؛ بلقاء شباب الجبل وخليج سرت على ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، بصافرة تحكيم تكون من حمزة الثموني حكم وسط، بمساعدة رمزي القاضي، وعز الدين عطية، وسامي الضاوي حكمًا رابعًا. (وال) م ب/ ر ت

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