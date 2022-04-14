بنغازي| اجتماع مدربي الإعداد البدني للعبة الكيوكوشتكاي بالمنطقة الشرقية استعدادًا لإنطلاق المهرجان الرياضي الكبير

بنغازي 14 أبريل 2022 (وال)- عقد بمدينة بنغازي، اجتماع مدربي الإعداد البدني بإشراف الاتحاد الفرعي للكيوكوشتكاي المنطقة الشرقية، وذلك استعدادا لإنطلاق المهرجان الرياضي الكبير.

هذا وحضر الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأربعاء بمقر أكاديمية ستارز الرياضي، مجموعة متميزة من مدربي الإعداد البدني في القوة البدنية واللياقة البدنية “باركور، ستيرت، ورك اوت، سيركت سبارتن، كروس فيت”.

وقال رئيس الاتحاد الفرعي للكيوكوشتكاي المنطقة الشرقية وصاحب فكرة المهرجان زكريا الرملي – لمراسل “وال” – “اجتماعنا اليوم هو لوضع الخطة والاستراتجية لإنطلاق الحدث الرياضي الكبير بمدينة بنغازي، والذي سيقام على مضمار المدينة الرياضية مساء يوم الجمعة القادمة على تمام الساعة الرابعة والنصف”.

واضاف الرملي أن “المهرجان مفتوح للجميع للمشاركة، للتعريف بألعابنا ورياضتنا، والتي تكاد لدى البعض غير معروفة، وإقامة هذا الحدث الرياضي هو خلق روح الجماعة والتطوير، في طريقة التدريب الصحيح، واستفادة الرياضيين، والتعريف أكثر بجمبع الرياضات عمليا، وكسر الروتين للتدريب التقليدي، ومواكبة العصر الرياضي الحديث. (وال) م ب/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال