فرانكفورت ووست هام يتأهلان على حساب برشلونة وليون.. ويبلغان قبل النهائي الدوري الأوروبي

تمكن آينتراخت فرانكفورت -الخميس- من تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن هزم برشلونة الإسباني في عقر داره بنتيجة 3-2 بثنائية للجناح فيليب كوستيتش، ليتأهل الفريق الألماني إلى الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم.

كما تأهل وست هام يونايتد الإنجليزي أيضاً إلى الدور قبل النهائي في الأمسية ذاتها، إثر انتصاره 3-صفر على مضيفه أولمبيك ليون الفرنسي، ليحقق الفوز 4-1 في مجموع مباراتي دور الثمانية للدوري الأوروبي، وسجل للفريق اللندني كريج داوسون وديكلان رايس وجارود بوين.

يشار إلى أنه بعد هذين الفوزين الكبيرين سيلتقي فرانكفورت مع وست هام في الدور ما قبل النهائي للدوري الأوروبي، مع الإشارة إلى أن ويست هام يصل لبطولة أوروبية كبرى لأول مرة منذ 1976 وقد فاز بكأس أوروبا للأندية أبطال الكؤوس في 1965م.

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