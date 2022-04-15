تقديرًا لإنجازاته.. رابطة مشجعي الاتحاد تكرم اللاعب السابق علي إبراهيم

كرمت رابطة نادي الاتحاد اللاعب السابق علي إبراهيم تقديرا لإنجازاته الكبيرة التي حققها مع النادي في فترة الثمانينات وبداية التسعينات من القرن المنصرم.

وتم التكريم في منزل اللاعب أثناء زيارة قامت بها الرابطة للاطمئنان على صحته، بعد معاناته من أزمة صحية أبعدته عن الوسط الرياضي.

وقالت الرابطة إن علي إبراهيم يحتاج إلى وقفة جادة من المسؤولين؛ من أجل مساعدته على تحمل تكاليف علاجه.

يذكر أن علي إبراهيم تألق في مركز الظهير الأيمن، وحقق مع الاتحاد العديد من الانتصارات والإنجازات ومناسبات التتويج.

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