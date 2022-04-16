التحدي ينعش آماله في البقاء بالدوري الممتاز

بنغازي 16 أبريل 2022 (وال)- انعش فريق التحدي آماله في البقاء ضمن مصاف فرق الممتاز؛ بتفوقه على جاره الهلال بهدف وحيد ضمن حساب الجولة الثامنة من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الأولى من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

رغم سوء الأحوال الجوية والتي صاحبتها رياح وأتربة قوية؛ ولم يرتقي اللقاء إلى المستويات المطلوبة، ولم يقدم كل فريق ماهو مطلوب منه، كما لم تشهد هجمات خطيرة على كلا المرميين، وانحصار اللعب كليا داخل منطقة وسط الملعب.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة (43) برأسية مدافع التحدي ( يوسف ساطي ) الذي بدوره كان متقدم في الكرة الحرة التي لعبها ( أحمد العبار ) من الجهة اليسرى.

بهذا الفوز أرتقى فريق التحدي للمركز الثامن مؤقتا برصيد (14) نقطة، في حين تجمد رصيد الهلال رابع الترتيب برصيد (22) نقطة.

وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء قاده طاقم تحكيم متكون من ( أيوب الفرجاني ) حكم ساحة، بمساعدة كل من مساعد أول ( مروان الحراري )، و ( عبد السلام العوامي ) مساعد ثان، و ( محمد الهوني ) حكما رابعا، فيما أسندت مباراة مراقبة المباراة للحكم الأسبق ( طارق الجهاني ). (وال) س أ/ ر ت

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