قطبا ميلانو يحققان انتصارين مهمين قبل مواجهة الكأس

افتتح قطبا ميلانو ميلان والإنتر الجولة 33 من الدوري الإيطالي بفوزين مهمين على جنوى وسبيزيا، على التوالي.

فعلى ملعب “سان سيرو”؛ واصل نادي ميلان صدارته للدوري الإيطالي بعدما حقق فوزًا جديدًا على نادي جنوى بهدفين نظيفين.

حمل هدفا الروسونيري توقيع لياو عند الدقيقة 11، وميسياس عند الدقيقة 87 نقطة.

وبهذا الفوز ؛رفع ميلان رصيده إلى 71 نقطة من 33 مباراة بفارق نقطتين عن جاره الإنتر الذي لديه مباراة مؤجلة مع بولونيا ستلعب في 27 أبريل، في حين تجمد رصيد جنوى عند 22 نقطة في المركز 18.

أما الإنتر ؛فقد أكد استمرار صحوته وعاد بانتصار جديد من ملعب سبيزيا بنتيجة 3-1.

حملت أهداف النيرازوري توقيع بروزوفيتش عند الدقيقة 31، ولوتارو في الدقيقة 73، في حين اختتم سانشيز الثلاثية بهدف في الدقيقة 93، أما هدف سبيزيا الوحيد فجاء في الدقيقة 88 عن طريق جيوليو ماجيوري.

رفع الفوز رصيد الإنتر إلى 69 نقطة من 32 مباراة احتل بها وصافة الترتيب، في حين تجمد رصيد سبيزيا عند 33 نقطة احتل بها المركز 15.

يذكر أن الإنتر وميلان سيلتقيان في 19 أبريل في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بنتيجة التعادل السلبي.

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