اقتراب الوصول إلى النصف النهائي من دوري الحميضة

بنغازي 16 أبريل 2022 (وال) _ اقترب الفصل وتحديد الفرق الأربعة التي ستكون في الدور النصف النهائي من دوري الحميضة لكرة القدم رمضان 2022م.

وماهي إلا أيام ثمانية ويعلن عن الأول من المجموعة الأولى مع الثاني من المجموعة الثانية، والأول من المجموعة الثانية مع الثاني من المجموعة الأولى يومي (25/26) رمضان، على أن تكون مباراة التتوييج بلقب الموسم والكأس يوم 28/ رمضان.

آخر مباريات دوري الحميضة، أسفرت عن تفوق كبير مساء أمس الجمعة، لفريق منطقة المساكن على فريق منطقة رأس عبيدة بثمانية أهداف مقابل هدف وحيد، عزز بها المساكن حظوظه في التأهل لنصف النهائي، وابتعد فريق رأس عبيدة عن المنافسة لفقدانه نتائج مبارياته الثلاث السابقة.

ويلتقي مساء اليوم السبت على أرضية ملعب الحميضة في مباراة لن تخلو من الإثارة والتشويق، فريقي منطقة الحميضة ومنطقة السلماني عند الساعة الخامسة والنصف تماماً موعد إنطلاق مباريات المرحلة الأولى. (وال _ بنغازي) ف ح

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