ديربي العاصمة واجهه ليبية في القارة الافريقية

تتجه أنظار القارة الأفريقية صوب ملعب شهداء بنينا لمشاهدة ديربي العاصمة ضمن الدور الربع النهائي من كأس الكنفدرالية الأفريقية لكرة القدم بمدينة بنغازي.

وهي أول مواجهة بين فريقين ليبيين على الصعيد القارة السمراء وستكون لهذه المباراة عدة فوائد مهمة لكرة القدم الليبية التي عانت من إخفاقات على صعيد المنتخب الوطني الذي لم يحقق الوصول إلى النهائيات لكل البطولات، أهمهما بطولة كأس العرب بقطر 2021 وكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021 وبطبيعة الحال كأس العالم فيفا قطر 2022، وسط كل ذلك التراجع برز فريقا العاصمة في كأس الكونفدرالية بوصولهم إلى هذه المرحلة المتقدمة التي لفتت الأنظار إليها من الوسط الرياضي الأفريقي والعربي، حيث وصفها نجم الأهلي المصري السابق الأنغولي فلافيو قائلا “إن لقاء الديربي الليبي سيكون الأصعب نظرًا لأجواء مباريات الديربي في ليبيا” كما قال هيثم فاروق محلل بي إن سبورتس “إنها مباراة من العيار الثقيل وإنها فرصة كبيرة لمعرفة الكرة الليبية”.

المباراة لم تكن حديث الإعلام المحلي فحسب، فقد نشرت صحيفة الأهرام قراءة لمباريات الدور الربع النهائي جاءت تحت عنوان (ديربي ليبي على صفيح ساخن) مضيفة “أن صراعا مثيرا يدور بين عملاقي الكرة الليبية الاتحاد وضيفه الأهلي في جولة الذهاب في ديربي خارج التوقعات”.

إذا لقاء الجارين لن يكون ذا طابع محلي فقط بل هي فرصة على طبق من ذهب للكرة الليبية على المستوى الأفريقي لمعرفة الكرة الليبية عن قرب وبل فرصة ثمينة لتسويقها وسيحظى اللقاء المرتقب باستخدام تقنية الفيديو “فار” لأول مرة في ليبيا، وذلك سيسهم دون شك في نجاح المباراتين التي ستكون في ليبيا وهذا ما جعلها مباراة ليبية خالصة وفرت عناء السفر والتنقل خاصة أن إدارة ناديي الاتحاد والأهلي طرابلس واجهتهما مطبات عديدة منها تأخر سفر الاتحاد في مباراة أرولانو الجنوب الأفريقي حتى تدخل الرئاسي وخصص الطائرة الرئاسية فيما بعد بينما الأهلي طرابلس أيضا تأخرت عودته من زامبيا إلى طرابلس للأسباب ذاتها، والميزة الكبرى والأهم لكرة القدم الليبية هو وجود مقعد ليبي مضمون في الدور النصف النهائي، وزد على ذلك أن الجارين من طرابلس وسيلعبان في بنغازي وهو جانب مهم بين المدينتين في إشارة إلى أن الرياضة تجمع ولا تفرق، وبل حققت التواصل بين الشباب الليبي وهذا هو أهم ما حققه الديربي للوطن الواحد.

جمال الشيباني

مسؤول القسم الرياضي بقناة ليبيا الأحرار

The post ديربي العاصمة واجهه ليبية في القارة الافريقية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار