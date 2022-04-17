يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام بولونيا

واصل يوفنتوس نزيف النقاط بعدما تعادل على أرضية ملعب “أليانز ستاديوم” مع بولونيا، بنتيجة 1-1 ضمن إطار الجولة 33 من الدوري الإيطالي، في مباراة أكملها بولونيا بـ9 لاعبين.

فبعد شوط أول سلبي النتيجة فاجأ الضيوف أصحاب الأرض بهدف سجله ماركو أرناتوفيتش عند الدقيقة 52، قبل أن يُعدّل اليوفي النتيجة في الدقيقة 95 عن طريق هدفاه دوشان فلاهوفيتش.

وشهد اللقاء طرد لاعبي بولونيا أداما سومورو وغاري ميديل، عند الدقيقة 84.

وبهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 63، حافظ بها على مركزه الرابع، في حين ارتفع رصيد بولونيا إلى 38 نقطة في المركز 13.

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