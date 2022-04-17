ليفربول يهزم مانشستر سيتي ويبلغ نهائي كأس الاتحاد

تمكن نادي ليفربول من الوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تغلبه على مانشستر سيتي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت بينهما على معلب ويمبلي.

بدأ الريدز المباراة بقوة وافتتح النتيجة عن طريق إبراهيما كوناتي عند الدقيقة 9، وفي الدقيقة 17 استغل ماني خطأ فادحاً من حارس مرمى السيتي، وأحرز الهدف الثاني لفريقه، قبل أن يضيف ماني الهدف الثالث لفريقه والثاني له عند الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة.

ودخل السيتي الشوط الثاني بقوة وأحرز هدف تقليص الفارق عن طريق جاك غراليش عند الدقيقة 47، ومع غروب شمس اللقاء أحرز برناندو الهدف الثاني للسيتي، لتنتهي المباراة بفوز مهم لكلوب على غوارديولا.

يُذكر أن ليفربول سيواجه في النهائي الفائز من لقاء تشلسي وكريستال بالاس، الذي سيُلعب في 17 أبريل.

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