بتفوقه على الأخضر …الأهلي يبسط سيطرته على المجموعة الأولى

البيضاء 17 أبريل 2022 (وال) _ بسط فريق الأهلي سيطرته وهيمنته على فرق المجموعة الأولى’ بتغلبه على الأخضر بهدف دون رد ‘ وذلك في إطار الجولة الثامنة من مرحلة الإياب من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم’ في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء.

وتمكن الأهلي في هذا اللقاء الذي جرى – أمس السبت – وقادته صافرة الحكم ( عبد الواحد حريويدة ) من أبعاد أقرب ملاحقيه الأخضر موسعا الفارق بينهما إلى (9) نقاط’ وجعله مهددا بفقدان وصافة الترتيب والتخلي عنها للنصر في حالة تفوق الأخير على الصداقة.

وعلى الرغم من البداية القوية للأخصر الذي اعتمد على تحركات كل من ( أحمد كراوع )’ الأنغولي ( آري بابل ) إلا أن الأهلي نجح في التعامل مع أجزاء اللقاء بحرفية عالية ‘ مسيرا المقابلة كما يريدها الطاقم الفني له.

وعند مطلع الدقيقة (59) ومن كرة طويلة لعبت من منتصف الملعب تحصل المهاجم النيجيري ( أيفيونغ ) على ركلة جزاء أثر تدخل قوية من الحارس ( هارون البيري ) تقدم للركلة مدافعه (حامد الثلبة) واضعا كرته على يمين الحارس ( هارون البيري ) مسجلا بذلك هدف المباراة الوحيد.

وبهذا الفوز واصل الأهلي تزعمه لفرق المجموعة الأولى’ محقق (44) نقطة’ فيما تجمد رصيد الأخضر صاحب المرتبة الثانية عند النقطة (35) نقطة. (وال _ البيضاء) س أ

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