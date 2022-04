ملعب بنينا يحتضن يوم الغد قمة قطبي العاصمة في الكونفيدرالية

تتجه الليلة الأنظار صوب ملعب بننيا حيث يستضيف فريق الاتحاد نظيره الأهلي طرابلس ضمن ذهاب الدور الربع النهائي من منافسات كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

اللقاء الذي سينطلق الساعة 10:00 ليلا بتوقيت طرابلس، سيسعى فيه فريقا الاتحاد والأهلي طرابلس لتقديم مستوى مميز يليق بسمعتهما في المشاركات الأفريقية.

هذا وقد استعد الفريقان بقيادة المدربين التونسيين محمد الكوكي وفتحي الجبال للقاء بشكل المطلوب بإجراء تدريبات مكثف قبل شد الرحال لمدينة بنغازي.

يذكر أن الكاف قد حدد 24 من الشهر الجاري موعدا للقاء الإياب

المصدر قناة ليبيا الأحرار

