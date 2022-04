حقق فريق التحدي فوزا مهما على فريق الهلال 1-0 ضمن منافسات الأسبوع 17 ضمن إياب الدوري الممتاز.

هدف فريق التحدي الوحيد أمضاه لاعبه يوسف ساطي في دقائق الشوط الأول، ليحل فريق التحدي بهذا الفوز في المركز الثامن ضمن فرق المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة.

