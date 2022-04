عزز فريق الأهلي بنغازي صدارته لفرق المجموعة الأولى بعد فوزه على الملاحق المباشر فريق الأخضر بملعب شيخ الشهداء بمدنية البيضاء 1-0.

هدف فريق الأهلي بنغازي الوحيد جاء عبر ركلة جزاء في الدقيقة 59 نجح في ترجمتها قائد الفريق حامد الثبلة.

بهذا الفوز وصل فريق الأهلي بنغازي إلى النقطة 44 فيما تجمد رصيد فريق الأخضر عند النقطة 35.

يشار إلى أن فريق الأهلي بنغازي والأخضر وفريق النصر قد ضمنا التأهل إلى مرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز.

المصدر: ليبيا الاحرار

The post الأهلي بنغازي يعزز صدارته بالفوز على الأخضر بالبيضاء appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار