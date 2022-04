الأهلي طرابلس يصل إلى نهائي كأس كرة اليد على حساب الجزيرة

تأهل فريق الأهلي طرابلس لنهائي كأس ليبيا لكرة اليد للمنطقة الأولى بعد فوزه على فريق الجزيرة بنتيجة 27 مقابل 24.

المباراة التي أقيمت بقاعة نادي الأولمبي بالزاوية شهدت تنافسا كبيرا بين الفريقين، ولكن خبرة لاعبي الأهلي حسمت الفوز بالمباراة وتأهل إلى نهائي المنطقة الأولى.

هذا فريق الأهلي طرابلس الفائز من النصف النهائي الآخر الذي يجمع فريق الاتحاد وفريق اتحاد الشرطة يوم غد.

يشار إلى أن الفائز من نهائي المنطقة الأولى سيواجه المتأهل من النهائيات المنطقة الثالثة.

