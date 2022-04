الثلاثاء القادم قرعة مرحلة سباعي الصعود لدوري الممتاز

تجرى الثلاثاء القادم قرعة مرحلة سباعي الصعود إلى الدوري الممتاز بمقر اتحاد القرعة بالعاصمة طرابلس.

مرحلة سباعي الصعود إلى الدوري الممتاز التي حدد فيها اتحاد الكرة ملعب صرمان وصبراتة وزارة لاحتضان مباريات فرق المنطقة الشرقية، فيما قرر أن ملعب اجدابيا وبننيا والمرج والبيضاء ستكون مسرحا لاستضافة فرق المنطقة الغربية.

يشار إلى أن المتصدر من مباريات الدور السباعي في المجموعتين سيتأهل مباشرة إلى الدوري الممتاز، فيما سيخوض وصيف المجموعة الشرقية والغربية مباراتين فاصلتين من ذهاب وإياب مع صاحب المركز التاسع في مجموعتي الدوري الممتاز.

المصدر: ليبيا الاحرار

