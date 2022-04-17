بعثة الاتحاد تُغادر إلى بنغازي لملاقاة الأهلي طرابلس في الكونفدرالية

بنغازي 17 أبريل 2022 (وال)- غادرت منذ قليل بعثة الفريق الأول بنادي الاتحاد لكرة القدم مطار معيقية بالعاصمة طرابلس، متجهة إلى مدينة بنغازي؛ بعد تعذر قدومها يوم أمس بسبب سوء الأحوال الجوية من أتربه وغبار ورياح قوية شاهدتها مدينة بنغازي خلال اليومين الماضيين.

هذا وسيقابل الاتحاد نظيره الأهلي طرابلس؛ ضمن حساب ذهاب الدور الربع نهائي من الكونفدرالية الأفريقية في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

وتعد هذه المواجهة بين الفريقين هي الأولى من نوعها تجمع الفريقين في مسابقة أفريقية على غرار المواجهات المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن المباراة سيقودها طاقم تحكيم مصري متكون من (محمد معروف) حكم ساحة، بمساعدة كلا من مساعد أول (محمود كمال)، ومساعد ثان (محمد طه)، و(أيمن محمد) حكما رابعا، وحكم الـVAR المصري (محمود البنة)، بمساعدة حكم الـVAR المغربي (زكريا برنيسي). (وال) س أ / ر ت

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