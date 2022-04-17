استخدام تقنية “الفار” لأول مرة في الملاعب الليبية

بنغازي 17 أبريل 2022 (وال)- ستشهد ملاعب كرة القدم الليبية لأول مرة؛ الظهور الأول واستخدام تقنية “الفار”؛ الفيديو المساعد للتحكيم، وذلك خلال مباراة ذهاب الدور الربع نهائي من الكونفدرالية الأفريقية التي ستجمع قطبي العاصمة طرابلس الأهلي والاتحاد.

هذا ويعد استعانة بتقنية “الفار” (الفيديو المساعد للتحكيم)، هو وليد جديد بين اللاعبين الليبيين، وكيف سيتعامل اللاعب الليبي مع هذه التقنية المستحدثة في الملاعب، بالإضافة إلى كيفية ردت فعلها حيال اتخاذ قرار بتقنية الفار.

تقنية الفار؛ التي أُضيفت رسميًا إلى قوانين لعبة كرة القدم من قِبل الاتحاد الدولي في عام 2018، هي وسيلة لتصحيح الأخطاء التحكيميّة الواضحة والحالات الضروريةّ التي تستوجبُ قرارًا دقيقًا. (وال) س أ/ ر ت

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