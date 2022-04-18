كلمة من اللهجة الليبية تشغل بال جمهور ريال مدريد

لاقت جملة “جابوها التريس”، والتي رددها مشجعو نادي ريال مدريد الإسباني ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتستخدم هذه الجملة بشكل واسع في الأوساط الشعبية الليبية، وتعني نوعا من التحدي أو القدرة الخارقة لنيل شيء بعد جهد كبير.

وردد مشجعو ريال مدريد جملة “جابوها التريس”، عقب فوز فريقهم على إشبيلية بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين، حيث سجل اللاعب الجزائري الأصل كريم بنزيمة هدف التفوق للريال في آخر دقيقة من الوقت بدل الضائع.

وللدوري الإسباني عامة، وفريق ريال مدريد بشكل خاص مشجعون كثر في ليبيا، يداومون باستمرار على متابعة مباريات الدوري بشكل لافت.

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