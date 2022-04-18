ريال مدريد يقلب الطاولة إشبيلية.. ويعزز صدارته للدوري الإسباني

اقترب ريال مدريد من تحقيق لقب الدوري الإسباني بعدما عاد من ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” بفوز مثير على إشبيلية بنتيجة 3-2.

أصحاب الأرض بدأوا المباراة بقوة وسجلوا هدفين عن طريق إيفان راكيتيش وإيريك لاميلا في الدقيقتين 21 و25 على التوالي، وبهذه النتيجة انتهى الشوط الأول.

ودخل النادي الملكي الشوط الثاني بوجه مغاير للوجه الذي ظهر عليه في الشوط الأول، حيث أحرز هدف تقليص الفارق عن طريق رورديغو في الدقيقة 50، قبل أن يحرز ناتشو هدف التعديل في الدقيقة 82، ثم في الدقيقة 93 أحرز كريم بنزيمة هدف الانتصار لفريقه.

رفع انتصار الريال رصيده إلى 75 نقطة في صدارة الدوري، بينما تراجع إشبيلية إلى المركز الرابع برصيد 60 نقطة.

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