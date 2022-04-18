اختتام بطولة البلياردو الرمضانية في العزيزية

اختتم ببلدية العزيزية دوري البلياردو الرمضاني، الذي عرف مشاركة 32 لاعبًا من مختلف المناطق.

وكانت البطولة التي شهدت تنافسًا كبيرًا قد انطلقت بنظام 3 أشواط ضمن دور الثمن نهائي، و5 أشواط في نصف النهائي، و7 أشواط في النهائي.

وفي النهاية، فاز اللاعب نور الدين عاشور بالمركز الأول بعد تغلبه على أكرم الخويلدي في النهائي.

وقامت اللجنة المنظمة بمنح الفائز بالمركز الأول كأس البطولة، وكرمت اللاعب صاحب المركز الثاني.

يُذكر أن اللاعبين المشاركين في البطولة تمنوا من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الاهتمام بهذه اللعبة التي باتت تحظى بانتشار وشعبية كبيرة في السنوات القليلة الماضية.

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