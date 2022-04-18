قمة العاصمة طرابلس تنتهي سلبية

بنغازي 18 أبريل 2022 (وال) _ سيطر التعادل السلبي على نتيجة لقاء الاتحاد و نظيره الأهلي طرابلس، وذلك في إطار منافسات ذهاب الدور الربع نهائي من الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

هذه المقابلة التي جرت – أمس الأحد – وتوسطتها صافرة مصرية متمثلة في الحكم الدولي ( محمد معروف )، جاء شوطها الأول متوسط المستوى الأداء، ولم تشهد فرص سانحة وخطرة على المرميين، نظراً للتحفظ والحذر الشديد الذي رافق لاعبي الفريقان، ولعل أبرز مشاهد الشوط الأول هو أبعاد الحارس ( محمد نشنوش ) للتصويبة القوية التي أطلقها لاعب الوسط ( عمر الخوجة ) من خارج مناطق العمليات، وذلك مع مطلع الدقيقة الـ 3.

هذا وكاد المدافع ( ناجي داره ) في الدقيقة الـ 13 أن يخطي أمام المهاجم ( صالح الطاهر )، والذي بدوره تابع عرضية زميلة ( محمد الطبال )، لكن الحارس ( معاد اللافي ) قام بتصحيح الخطأ بطريقة سريعة متدخلاً في الوقت المناسب، لتنتهي بعدها مجريات النصف الأول على واقع النتيجة السلبية.

في الشوط الثاني ظل المستوى كما هو عليه، لا توجد خطورة ، ولا هجمات على الحارسين ، إذا ظهر الأهلي في نصف الشوط الثاني هو الأفضل، ورمى بكل أوراقة الهجومية، محاولات مباغثة الاتحاد المنقوص بعدد من لاعبيه منها الإصابات والإيقافات، لكن ذلك الضغط المشكل من الأهلي أصطدم بتكتل وتنظيم دفاعي.

وتجدر الإشارة إلى أن لقاء الإياب بين الفريقان سيقام في الـ 24 من هذا الشهر ـ على ذات الملعب، والفائز من الفريقان سيقابل في الدور النصف نهائي المتأهل من لقاء سيمبا التنزاني و أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، حيث أن لقاء الذهاب إنتهاء لصالح سيمبا التنزاني بنتيجة هدف وحيد. (وال _ بنغازي) س أ

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