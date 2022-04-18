الدوري الليبي الممتاز … تعادل مثير يؤجل حسم البقاء و الهبوط إلى جولة الأخيرة

البيضاء 18 أبريل 2022 (وال) _ شهد أرضية ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء تعادلاً مثيراً بين شباب الجبل وضيفه خليج سرت بنتيجة ثلاثة أهداف لمثلهما، وذلك في إطار الجولة الثامنة من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، مما أجل حسم مسألة البقاء والهبوط إلى الجولة الأخيرة من الدوري.

هذه المقابلة التي جرت – أمس الأحد – وتوسطها الحكم ( حمزة الثموني )، جاءت سريعة ومثيرة بين الفريقان، لاسيما أن شوطها الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة، فضلاً على أن خليج سرت كان هو المبادر بالتسجيل عن طريق لاعبه ( علي بلقايد ) في الدقيقة الـ 21 .

شباب الجبل بعد هدف الخليج ، تحرر من مناطقة الدفاعية، باحثاً عن تعديل الكفة، ونال ما يريد في الدقيقة الـ 24، عندما وضع محترفه المغربي ( محسن الناصري ) الكرة داخل الشباك ، وذلك برأسية محكمة إستقرت على يسار الحارس ( عمار مسعود ).

خليج سرت، لم يتأثر بهدف التعادل ، بل ظل متقدماً نحو مرمى الحارس ( أيوب الحصني )، فعند مطلع الدقيقة (30) وضع اللاعب ( سالم ضيف الله ) فريقه خليج سرت في المقدمة ، مسجلاً ومغيراً لوحة الأهداف للثاني، في حين تمكن المحترف الجزائري لشباب الجبل ( يوسف بن لامين ) في الدقيقة الـ 38 التوقيع على ثاني الأهداف، معدلاً بها أوتار النتيجة، وجعلها هدفان لمثلهما.

في النصف الثاني تزايدت المباراة إثارة ومتعة من جانب لاعبي الفريقان، من أجل الظفر بالثلاثة نقاط وتحسين موقعة على سلم ترتيب المجموعة، ومن هجمة مرتدة نجح في الدقيقة الـ 83 محترف خليج سرت الموريتاني ( عبدو لاي ) تسجيل ثالث أهداف فريقه، قبل أن يرد عليه المهاجم البديل (جلال الزوي ) في الدقيقة الـ 89 برأسية ذهبت زاحفة على يمين ( عمار مسعود ).

وبهذا التعادل الإيجابي أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، ويتأجل حسم الهبوط والبقاء إلى الجولة الأخيرة، لاسيما أن رصيد شباب الجبل بعد هذه المواجهة أصبح برصيد ألـ 13 نقطة في المرتبة ما قبل الأخيرة، فيما تذيل خليج سرت المجموعة برصيد الـ11 نقطة. (وال _ البيضاء) س أ

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