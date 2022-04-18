الدوري الممتاز .. التعادل الإيجابي يخيم على لقاء النصر والصداقة

شحات 18 أبريل 2022 (وال) _ خيم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة لقاء الصداقة وضيفه النصر، وذلك في إطار الجولة الثامنة من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب نادي الصداقة في مدينة شحات.

وعلى الرغم أن هذه المباراة التي جرت – أمس الأحد – وقادها الحكم ( عماد خريش )، كان من المفترض أن تقام السبت الماضي ، لكنها تأجل نظراً لانقطاع التيار الكهربي على مدينة شحات بالكامل، مما جعل لجنة المسابقات تأجيلها لليوم التالي.

فريق النصر الذي دخل اللقاء، بطموح التفوق من أجل احتلال وصافة ترتيب المجموعة تمكن من المبادرة بالتسجيل، وذلك عن طريق مهاجمة ( خالد مجدي )، في المقابل نجح التونسي (حمزة الهمامي) إحراز هدف التعديل لفريقه الصداقة.

في الشوط الثاني، استطاع فريق النصر تسجيل هدف الثاني ، وذلك عن طريق محترفه التونسي ( عماد اللواتي )، لكن الصداقة تدارك الموقف، و أدرك التعديل بواسطة ركلة جزاء نفذها بطريقة سليمة وصحيحة لاعبه ( المعتصم بالله التايب ).

وبهذا التعادل رفع فريق النصر رصيده من النقاط إلى الـ 34 نقطة، محتلاً الترتيبي الثالث بالمجموعة الأولى، في حين رفع فريق الصداقة خامس الترتيب رصيده من النقاط إلى ال 21 نقطة. (وال _ شحات) س أ

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