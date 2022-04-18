لأول مرة .. دورة معتمدة لحكام لعبة “الكيوشنكاي”

بنغازي 18 أبريل 2022 (وال) _ انطلقت بمقر أكاديمية ستارز بنادي قاريونس في بنغازي، أمس الأحد، الدورة التحكيمية للعبة “الكيوشنكاي”، والتي تقام لأول مرة معتمدة، بمشاركة حكام ومدربي وأولياء أمور الطلبة ومحبي اللعبة.

هذا وحضر الدورة رئيس الاتحاد الليبي للكيوشنكاي شيهان (عبدالسلام الشهيبي)، والأمين العام للعبة سينسي (محمد العمامي)، ورئيس اتحاد المنطقة الشرقية سينسي (زكريا الرملي).

كما تم التطرق خلال الدورة، إلى التعريف باللعبة من تاريخ نشأتها وكيفية وصولها إلى ليبيا، ونشأت الاتحاد الليبي، وشرح معنى التحكيم بصفة عامة للملتحقين باللعبة الجدد.

وكالة الأنباء الليبية التقت مع رئيس لجنة الحكام العليا للعبة سنسي (فهيم محمد القذافي) والذي قال: إقامة هذة الدورة تاتي في اطار التطوير للعبة، وتكوين نواة جديدة في مجال التحكيم بدماء جديدة، حتى من خارج المجال الرياضي.

وأضاف القذافي: قمنا في السابق بدورات عديدة للتحكيم، ولكن هذه المرة أقيمت كدورة رسمية ومعتمدة من قبل الاتحاد الليبي للعبة الكيوشنكاي.

وأكمل: في اليوم الأول تم التعريف للملتحقين الجدد في مجال التحكيم وإعطائهم نبذة مختصرة عن الكيوشنكاي، ومعرفة الحركات والضربات الخاطئة، والتعريف بالحركات والضربات الصحيحة، وكذلك تطرقنا لحكام الزاوية ومعرفتهم بالإشارات، مشيراً إلى أن الدورة مدتها ثلاثة أيام متتالية. (وال _ بنغازي) م ب

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