ديربي العاصمة في الكونفدرالية ينتهي سلبيا

انتهت مباراة فريق الاتحاد وفريق الأهلي طرابلس بدون أهداف ضمن ذهاب الدور الربع النهائي من كأس الكونفدرالية الإفريقية

المباراة التي كانت تحت قيادة الحكم المصري محمد معروف لم تشهد فرصا كبيرة بين الفريقين ليتأجل الحسم إلى يوم الأحد القادم في إياب منافسات الدور الربع النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

يذكر أن الفريق الفائز من مباراة الاتحاد والأهلي سيلاقي الفريق الفائز من لقاء سيمبا التنزاني وفريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في الدور النصف النهائي لكاس الكونفدرالية الأفريقية

