ديربي الغضب بنكهة الكأس.. لقاء مرتقب بين ميلان وإنتر

يستعد قطبا مدينة ميلانو لخوض مباراة إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، حيث يلتقي ناديا ميلان وإنتر على أرض ملعب جوزيبي مياتزا، الثلاثاء، في واحدة من أقوى المواجهات على مستوى إيطاليا وأوروبا، والتي باتت تُعرف باسم ديربي الغضب.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي، ما يجعل الأمور مفتوحة أمام الفريقين ويترك كافة الاحتمالات قائمة، في اللقاء الذي يعتبر منافسةً من نوع آخر بالتوازي مع الدوري الذي يتصدره ميلان ويتبعه إنتر.

وفي المباراة الأخرى، يستضيف يوفنتوس نادي فيورنتينا، ويكفي السيدة العجوز التعادل بأي نتيجة للتأهل بعد أن انتهى لقاء الذهاب بهدف دون رد لصالح يوفنتوس.

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