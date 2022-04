لقاء الهروب من الهبوط بين الشباب والخليج ينتهي بالتعادل

انتهى لقاء شباب الجبل وفريق خليج سرت بالتعادل الإيجابي 3-3 ضمن منافسات الأسبوع “17” من منافسات إياب الدوري الممتاز .

المباراة التي أقميت بملعب شيخ الشهداء نجح الضيوف فريق الخليج في تسجيل الهدف الأول عن طريق علي بلقايد من تسديدة قوية ثم عادل فريق شباب الجبل بضربة رأسية نجح محسن الناصري في تحويلها هدفا في مرمى الخليج .

لاعب خليج سرت سالم ضيف الله أضاف الهدف الثاني لفريقه فيما عادل فريق شباب الجبل عن طريق لاعبه الجزائري يوسف بولامين .

وفي الدقيقة “83” من زمن الشوط الثاني نجح فريق خليج سرت في تسجيل الهدف الثالث عن طريق محترفه الموريتاني عبدولاي .

المضيف فريق الشباب عادل النتيجة في في الدقيقة” 88″ عن طريق مهاجمه البديل جلال الزوي .

بهذا التعادل وصل رصيد شباب الجبل للنقطة ” 13″ في المركز قبل الأخير بينما بقى فريق الخليج في المركز الأخير برصيد “11” نقطة

