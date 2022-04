تأهل فريق الاتحاد المصراتي إلى الدور 16 من منافسات كأس ليبيا بعد تخطيه فريق اتحاد الجمارك 1-0

في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب نادي الأولمبي بمدينة الزاوية نجح فريق الاتحاد المصراتي في اقتلاع ورقة التأهل إلى الدور 16 من منافسات الكأس بفضل هدفه الوحيد الذي أمضاه لاعبه أيمن عُمير بعد تسديدة قوية سكنت شباك اتحاد الجمارك في الشوط الثاني .

يشار إلى أن الاتحاد الليبي لكرة القدم حدد يوم غد الثلاثاء موعدا لإجراء قرعة الدور “16” من منافسات كأس ليبيا لكرة القدم

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الاتحاد المصراتي يتخطى اتحاد الجمارك ويتأهل إلى الدور 16 في كأس ليبيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار