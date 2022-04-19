الثلاثاء موعدا لسحب قرعة الدور 16 لكأس ليبيا

يجرى يوم غد الثلاثاء سحب قرعة كأس ليبيا لكرة القدم لدور ” 16″ بمقر الاتحاد الليبي لكرة القدم بالعاصمة طرابلس .
القرعة ستشهد حضور مندوبي الأندية التي تأهلت إلى الدور “16 ” عشر ، وقد تأهل لهذا الدور كل من فريق الهلال و بنغازي الجديدة والصداقة ودارنس و التعاون بالإضافة إلى فريق الهلال سبها وفريق الأهلي طرابلس و أبوسليم والسويحلي وفريق الأولمبي والمدينة و الاتحاد المصراتي .
يشار إلى أن أربع مباريات متبقية في الدور الثاني والثلاثين تجمع الأهلي بنغازي بفريق المنارة ومواجهة فريق النصر بالمروج ولقاء الأخضر و نجوم بنغازي ومباراة الاتحاد بفريق الجزيرة
المصدر قناة ليبيا الأحرار
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