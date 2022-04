الثلاثاء موعدا لسحب قرعة الدور 16 لكأس ليبيا

يجرى يوم غد الثلاثاء سحب قرعة كأس ليبيا لكرة القدم لدور ” 16″ بمقر الاتحاد الليبي لكرة القدم بالعاصمة طرابلس .

القرعة ستشهد حضور مندوبي الأندية التي تأهلت إلى الدور “16 ” عشر ، وقد تأهل لهذا الدور كل من فريق الهلال و بنغازي الجديدة والصداقة ودارنس و التعاون بالإضافة إلى فريق الهلال سبها وفريق الأهلي طرابلس و أبوسليم والسويحلي وفريق الأولمبي والمدينة و الاتحاد المصراتي .

يشار إلى أن أربع مباريات متبقية في الدور الثاني والثلاثين تجمع الأهلي بنغازي بفريق المنارة ومواجهة فريق النصر بالمروج ولقاء الأخضر و نجوم بنغازي ومباراة الاتحاد بفريق الجزيرة

المصدر قناة ليبيا الأحرار

