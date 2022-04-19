وديا … الأهلي طرابلس بتفوق على بنغازي الجديدة برباعية 

بنغازي 19 أبريل 2022 (وال) _ تمكن فريق الأهلي طرابلس من التفوق ودياً على بنغازي الجديدة بنتيجة أربعة أهداف دون رد’ وذلك تحضيرا وتاهبا للقاء الإياب الدور الربع نهائي من الكونفدرالية الأفريقية والذي سيجمعه بنظيره الاتحاد الأحد المقبل.

هذه المقابلة التي جرت – أمس الإثنين – توسطها الحكم ( بشير السوسي ) منع فيها الطاقم الإداري للفريق وسائل الإعلام من التصوير في مباراة ودية لعبت تحت الأضواء الكاشفة’ نجح الأهلي من تسجيل أربعة أهداف تناوب على تسجيلها كل من ( معتز المهدي ‘ ومعتز أبوشينة ‘ وطلحة رزق ) ‘ بالإضافة إلى المحترف الأردني ( محمد ابوزريق شرارة ).

وتجدر الإشارة إلى أن مدرب فريق الأهلي طرابلس التونسي فتحي الجبال في هذا اللقاء زج بعدد كبير من اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء ذهاب الدور الربع نهائي من الكونفدرالية الأفريقية أمام الاتحاد الأحد الماضي. (وال _ بنغازي) س أ

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