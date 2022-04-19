الاتحاد يباشر تحضيراته لإياب ديربي الكونفدرالية

باشر فريق الاتحاد تحضيراته في مقره، عقب وصوله إلى طرابلس، وذلك بعد خوضه مباراة ذهاب ربع نهائي مسابقة الكونفدرالية أمام الأهلي طرابلس.

وكانت بعثة الاتحاد قد عادت إلى طرابلس صباح الاثنين وسط حضور كل اللاعبين الذين خاضوا المواجهة أمام الأهلي طرابلس.

وخاض الفريق التدريبات دون حضور الجمهور لإزالة الإرهاق بقيادة مدربه التونسي محمد الكوكي، لبدء مرحلة التحضير لمواجهة الإياب الأسبوع المقبل في ملعب شهداء بنينا ببنغازي.

وكانت مواجهة الذهاب لديربي طرابلس في ذهاب مسابقة الكونفدرالية الأفريقية قد انتهت بالتعادل دون أهداف.

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