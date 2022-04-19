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الإصابة تنهي موسم مهاجم أتلتيكو مدريد جواو فيليكس

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن أتلتيكو مدريد غياب مهاجمه الشاب جواو فيليكس عن الملاعب بعد إصابته أمام إسبانيول في أخر مباريات الفريق ضمن الجولة 32 من الليغا.

وذكر الروخي بلانكوس، في بيانه، أن الفريق الطبي أكد إصابة النجم البرتغالي في أوتار الركبة اليسرى بعد التحام خلال المباراة الأخيرة للفريق في الدوري أمام إسبانيول.

وأشار أتلتيكو مدريد إلى أن إصابة فيليكس قد تبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم، حيث من المتوقع غيابه عن مباريات الفريق الخمس الأخيرة في الموسم أمام غرناطة وأتلتيك بلباو وريال مدريد وإلتشي إضافة إلى إشبيلية، على أن يعود أمام ريال سوسيداد في الجولة الأخيرة، لو استعاد لياقته بشكل سريع.

 

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قناة 218 الليبية

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