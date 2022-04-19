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قرعة تصفيات الكان تضع منتخبنا الوطني أمام تونس

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سُحبت في جوهانسبرغ قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 والتي ستقام في كوت ديفوار، حيث أوقعت المنتخب الوطني ضمن منتخبات المجموعة العاشرة .

وجاء فرسان المتوسط إلى جانب المنتخب التونسي ومنتخب غينيا الاستوائية والمنتخب البوتسواني.

ويطمح المنتخب الوطني، بقيادة المدرب الفرنسي الجديد كورنتين مارتينيز، إلى ضمان العبور إلى النسخة المقبلة من بطولة الكان في كوت ديفوار.

يُذكر أنه سيتأهل إلى النهائيات 24 منتخبًا من بين 48 منتخبًا تشارك في التصفيات، ومن المنتظر أن تبدأ مباريات التصفيات الأفريقية في شهر يونيو المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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