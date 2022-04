وصل فريق الاتحاد إلى نهائي كأس ليبيا لكرة اليد عن المنطقة الأولى بعد فوزه على فريق اتحاد الشرطة بنتيجة 25 مقابل 22

فريق الاتحاد بعد تخطيه اتحاد الشرطة سيضرب موعدا السبت المقبل في مواجهة فريق الأهلي طرابلس الذي تأهل بدوره بعد أن تجاوزه فريق الجزيرة بنتيجة 27 مقابل 24

يشار إلى أن الفائز من نهائي المنطقة الأولى سيواجه المتأهل من نهائيات المنطقة الثالثة في الدور النصف النهائي لكأس ليبيا لكرة اليد.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الاتحاد يتخطي اتحاد الشرطة ويواجه الأهلي في نهائيات الكأس appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار