التاجوري يواصل تألقه مع لوس أنجلوس إف سي

يواصل اللاعب الدولي إسماعيل التاجوري تألقه مع فريقه لوس أنجلوس “إف سي ” بعد تسجيله هدفا جميلا في شباك فريق سبورتينج كانساس سيتي ضمن الجولة “8 ” في دوري MLS الأمريكي
التاجوري الذي نجح في قيادة فريقه بتسجيله الهدف الثاني في المباراة التي انتهت لصالح فريق لوس أنجلوس “إف سي” على حساب فريق كانساس سيتي 3 -1، و جعلته في صدارة فرق المجموعة الغربية برصيد “16 ” نقطة
يشار إلى أن إسماعيل التاجوري انتقل هذا الموسم في صفوف فريق لوس أنجلوس “إف سي ” قادما من فريق أورلاندو سيتي.
المصدر قناة ليبيا الأحرار
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