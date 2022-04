التاجوري يواصل تألقه مع لوس أنجلوس إف سي

يواصل اللاعب الدولي إسماعيل التاجوري تألقه مع فريقه لوس أنجلوس “إف سي ” بعد تسجيله هدفا جميلا في شباك فريق سبورتينج كانساس سيتي ضمن الجولة “8 ” في دوري MLS الأمريكي

التاجوري الذي نجح في قيادة فريقه بتسجيله الهدف الثاني في المباراة التي انتهت لصالح فريق لوس أنجلوس “إف سي” على حساب فريق كانساس سيتي 3 -1، و جعلته في صدارة فرق المجموعة الغربية برصيد “16 ” نقطة

يشار إلى أن إسماعيل التاجوري انتقل هذا الموسم في صفوف فريق لوس أنجلوس “إف سي ” قادما من فريق أورلاندو سيتي.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

