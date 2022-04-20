بهدفي صلاح.. ليفربول يهزم يونايتد برباعية ويتصدر الدوري

قاد اللاعب المصري محمد صلاح ناديه ليفربول الإنجليزي، الثلاثاء، للفوز بنتيجة عريضة “4-صفر”، على ضيفه مانشستر يونايتد بعد أن أحرز هدفين وساهم في هدف آخر، ليتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة القاسية على يونايتد؛ تجمد رصيده عند 54 نقطة من 33 مباراة، ليحل سادسًا بفارق الأهداف عن أرسنال خامس الترتيب الذي خاض 31 مباراة، فيما يحتل توتنهام هوتسبير المركز الرابع برصيد 57 نقطة من 32 مباراة.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول، الذي فاز 5-صفر على يونايتد ذهابًا، قد تصدر البطولة برصيد 76 نقطة من 32 مباراة، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي خاض 31 مباراة وسيواجه برايتون آند هوف ألبيون الأربعاء، فيما لم يحقق مانشستر يونايتد أي فوز في آخر 8 مباريات بالدوري أمام ليفربول، كما أخفق في تسجيل أي هدف 5 مرات من آخر 6 مباريات في ملعب أنفيلد.

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