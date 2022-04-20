قرعة “الكان” 2023 تضع المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة

جوهانسبرغ 20 أبريل 2022 (وال)- سحبت في عاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبرغ الثلاثاء، قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقررة إقامتها في ساحل العاج عام 2023.

هذا وسيُشارك في التصفيات (48) منتخبًا قسمت إلى (12) مجموعة، تضم في كل مجموعة (4) منتخبات؛ على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية؛ حيث أوقعت القرعة المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة، بينما أوقعت القرعة منتخب السنغال حامل نسخة البطولة الأخيرة في المجموعة الثانية عشرة.

فيما يلي نتائج قرعة للتصفيات كأس الأمم الأفريقية:

المجموعة الأولى : نيجيريا، سيراليون، غينيا بيساو، ساو تومي وبرينسيبي.

المجموعة الثانية : بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، توغو، إسواتيني.

المجموعة الثالثة: الكاميرون، كينيا، ناميبيا، بوروندي.

المجموعة الرابعة : مصر، غينيا، مالاوي، إثيوبيا.

المجموعة الخامسة : غانا، مدغشقر، أنغولا، أفريقيا الوسطى.

المجموعة السادسة: الجزائر، أوغندا، النيجر، تنزانيا.

المجموعة السابعة : مالي، الكونغو، غامبيا، جنوب السودان.

المجموعة الثامنة : ساحل العاج، زامبيا، جزر القمر، ليسوتو.

المجموعة التاسعة : الكونغو الديمقراطية، الغابون، موريتانيا، السودان.

المجموعة العاشرة : تونس، غينيا الإستوائية، ليبيا، بوتسوانا.

المجموعة الحادية عشر: المغرب، جنوب إفريقيا، زيمبابوي، ليبيريا.

المجموعة الثانية عشر: السنغال، بنين، موزمبيق، رواندا. (وال) س أ/ ر ت

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