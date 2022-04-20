الإنتر يهزم جاره ميلان ويتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا

نجح الإنتر في التأهل إلى نهائي كأس إيطاليا للمرة الأولى منذ العام 2011 بعدما تجاوز عقبة مضيفه ميلان بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت يوم 19 أبريل على استاد جوزبيبي مياتزا.

دخل الإنتر المباراة بقوة وافتتح النتيجة عن طريق لوتارو مارتينيز عند الدقيقة الرابعة، حاول بعدها ميلان تعديل النتيجة، وهدد الروسونيري مرمى الإنتر بفرص خطيرة عدة تألق الحارس والدفاع في إبعادها.

وفي الدقيقة 40؛ أضاف لوتارو مارتينيز الهدف الثاني للنيراتزوري بعد تمريرة مميزة من خواكين كورويا، وعليه انتهى الشوط الأول.

ودخل ميلان الشوط الثاني بقوة محاولاً تقليص النتيجة، ولاحت له العديد من الفرص الخطيرة التي لم تستغل من قبل مهاجميه، كما تم إلغاء هدف لاسماعيل بن ناصر سجل في الدقيقة 66 بداعي التسلل، في حين اعتمد الإنتر على الهجمات المرتدة والتي نجح من خلالها في تسجيل الهدف الثالث عن طريق الألماني غوسينس عند الدقيقة 82، لتنتهي المباراة بانتصار أهّل الإنتر إلى المباراة النهائية.

يُذكر أن الإنتر سيواجه في النهائي الفائز من لقاء فيورنتينا ويوفنتوس الذي سيلعب في 20 أبريل، وكان لقاء الذهاب الذي لعب في ملعب آرتيمو فرانكي قد انتهى بتفوق يوفنتوس بهدف نظيف.

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