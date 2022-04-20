تواصل دوري قدامى نجوم الهضبة الرمضاني

تتواصل بملعب نادي نجوم الهضبة الترابي منافسات دوري القدامى، والذي ينظمه النادي بمشاركة فرق عدة تمثل مختلف أحياء ومناطق الهضبة البدري والهضبة الشرقية والمناطق المجاورة.

وأسفرت نتائج المرحلة الأولى التي أقيمت خلال الفترة المسائية عن تفوق فريق مصنع الأثاث على الشعلة بأربعة أهداف لهدفين، كما فاز الدفاع الجوي على قدامى المدرسين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتم تقسيم الفرق الستة المتأهلة للمرحلة الثانية إلى مجموعتين حيث ضمت المجموعة الأولى فرق الدفاع الجوي ورجب التائب والنجم الأزرق، بينما تكونت المجموعة الثانية من فرق الطواحين ومصنع الأثاث و قدامى المدرسين.

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