فياريال يحسم الديربي أمام فالنسيا

حقق فياريال فوزا مهما على جاره فالنسيا بهدفين دون مقابل في الجولة الثالثة والثلاثين من الليغا الإسبانية، والتي أقيمت على ملعب لاسيراميكا .

وافتتح أرنوت جروينفيلد أهداف الغواصات الصفراء في الدقيقة العاشرة من علامة الجزاء، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني بعد 7 دقائق ليحقق فياريال انتصاره الرابع عشر هذا الموسم ليصل إلى النقطة 52 في المركز السابع، فيما توقف فالنسيا عند 42 نقطة في المرتبة العاشرة.

ويطمح فياريال لمواصلة موسمه الناجح بقيادة مدربه أوناي إيمري الذي قاد الفريق للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيلاقي ليفربول الإنجليزي.

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