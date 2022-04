عودة العيادي وكارة وشادي والورفلي إلى تدريبات الاتحاد

يواصل فريق الاتحاد استعداداته بملعب النادي لمباراة الإياب أمام جاره الأهلي طرابلس ضمن ربع نهائي كأس الكنفدرالية لكرة القدم حيث سيخوض الفريق التدريبات يوم الأربعاء بدون حضور الجمهور وشهدت التدريبات عودة كل من غازي العيادي ويوسف كارة وربيع شادي بالإضافة للمدافع سند الورفلي ومن المنتظر أن تتجه غدا بعثة الاتحاد إلى بنغازي تحضيرا للمبارة الأياب التي ستقام على ملعب شهداء بنينا يوم الأحد المقبل في العاشرة مساء ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية.

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي ليتأجل حسم المتأهل لنصف النهائي إلى مباراة الإياب.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

