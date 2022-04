الأهلي طرابلس يواصل استعدادته لمواجهة الاتحاد

الأهلي طرابلس يواصل استعداداته لمواجهة الاتحاد ببنغازي بقيادة المدرب فتحي الجبال حيث أجرى الفريق مباراة ودية يوم الاثنين الماضي أمام فريق بنغازي الجديدة أحد فرق دوري الدرجة الأولى المتأهل للدوري السباعي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة سجلها كل من الأردني شرارة ومعتز المهدي ومعتز أبوشيبة وطلحة رزق.

يشار إلى أن فريق الأهلي طرابلس فضل البقاء في بنغازي حتى موعد مباراة الإياب يوم الأحد المقبل المؤهلة إلى الدور النصف النهائي في بطولة الكونفدرالية أمام الاتحاد.

