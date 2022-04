منتصف مايو انطلاق المرحلة النهائية لصعود للدوري الممتاز

جرت ليلة الثلاثاء بمقر الاتحاد الليبي لكرة القدم بطرابلس مراسم قرعة نهائيات الصعود لدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023.

حيث تقام النهائيات بمشاركة 14 فريقا موزعين على مجموعتين، مجموعة المنطقة الشرقية ضمت فرق البرانس، ووفاق أجدابيا، والمروج، والصقور، والأنوار، وبنغازي الجديدة، والشرارة، ومجموعة المنطقة الغربية ضمت فرق أبي الأشهر، ورفيق، وأساريا، والبشائر، والمستقبل، والظهرة، والهلال سبها وستنطلق البطولة في منتصف مايو المقبل حيث يتأهل أول الترتيب في المجموعتين مباشرة للدوري الممتاز فيما يخوض المتحصلون على الترتيب الثاني في المجموعتين، ثاني المجموعة الشرقية سيخوض مباراة فاصلة مع صاحب الترتيب التاسع في المجموعة الأولى بالدوري الممتاز، وثاني الغربية سيخوض مباراة فاصلة مع تاسع المجموعة الثانية بالدوري الممتاز لكرة القدم.

