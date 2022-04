مواجهات منتظرة في الدور 16 لكأس ليبيا لكرة القدم

أسفرت قرعة الدور 16 لكأس ليبيا لكرة القدم على المواجهات المنتظرة، حيث يلتقي بنغازي الجديدة من المتأهل من الأهلي بنغازي والمنار، فيما يواجه التعاون الأولمبي، والمتأهل من المباراة النصر والمروج يلاقي دارنس، فيما يواجه المتأهل من الأخضر ونجوم بنغازي مع المتأهل من الاتحاد والجزيرة، وأسفرت القرعة عن مباراة تجمع الصداقة والأهلي طرابلس، بينما أوقعت القرعة أبوسليم في مواحهة الهلال، والسويحلي يلتقي الهلال سبها والاتحاد المصراتي يلتقي المدينة.

