منتخبنا الوطني يلتقي تونس مجددا

وضعت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار العام المقبل منتخبنا مع تونس و غينيا الاستوائية وبتسوانا وأقيمت القرعة بدولة جنوب إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام منافسات الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2023 فى الفترة من 30 مايو المقبل حتى 14 يونيو وفقا لما أعلنه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف”.

وتقام مباريات الجولتين الثالثة والرابعة في الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر القادم، فيما تقام منافسات آخر جولتين الخامسة والسادسة من تصفيات أمم أفريقيا 2023 في الفترة من 20 مارس من العام المقبل 2023 حتى 28 من الشهر ذاته.

