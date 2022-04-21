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يوفنتوس يضرب موعداً مع إنتر في نهائي كأس إيطاليا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن يوفنتوس الإيطالي من تجاوز عقبة فيورنتينا، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، بفوزه عليه بهدفين دون رد، ليكون الفوز الثاني بعد أن انتهى لقاء الذهاب بهدف دون رد لنادي السيدة العجوز.

سجل لليوفي كلٌ من برناردسكي في الدقيقة 32، ودانيلو في الدقيقة 90 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو، الأربعاء.

وبذلك، يلاقي اليوفي في الحادي عشر من مايو المقبل نادي إنتر في المباراة النهائية، والذي تأهل على حساب جاره ميلان بعد أن تعادل معه سلباً في مباراة الذهاب، وفاز عليه بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب التي جرت الثلاثاء.

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قناة 218 الليبية

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